Trabzonsporlu futbolcu Serkan Asan: Futbolu çok özledim
Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan, corona virüsü nedeniyle girdiği karantina günlerini anlattı. Doğayla iç içe olduğunu aktaran Serkan, futbolu çok özlediğini söyledi.
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