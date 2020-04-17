Trabzonsporlu Filip Novak'tan örnek hareket!
Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, sözleşme yenileme konusunda da sorun çıkarmayarak herkese örnek oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Süper Lig'de gol krallığı...
- Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...
- İşte Trabzonspor-Altay maçı muhtemel 11'leri
- İşte Trabzon yerel basınında şampiyonluk yankıları!
- Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...
- Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Trabzonspor'un yeni transferi resmen açıklandı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.