Trabzonspor'dan UEFA Avrupa Ligi için özel video
UEFA'nın Trabzonspor kararı belli oldu. Karar neticesinde Bordo mavili ekip, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık UEFA Avrupa Ligi'nde kuraları bekleyeceğiz. Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı" diye konuştu. İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi için hazırladığı video.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Başakşehir takıldı gözler derbiye çevrildi! İşte güncel puan durumu
- UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...
- Trabzonspor - Antalyaspor maçından kareler...
- Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!
- Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!
- Barcelona resmen duyurdu! Abdülkadir Ömür...
- Başakşehir kazandı sezon finali Aslantepe'ye kaldı! İşte güncel puan durumu...
- Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.