Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu
Trabzonspor, Gaziantep ile oynadığı maçın uzatma bölümünün tamamının oynanmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural hatası başvurusu yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'un yıldızı Sörloth sosyal medyayı salladı
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler
- İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede
- İşte Süper Lig'de gol krallığı...
- Trabzonspor'da Alexander Sörloth çılgınlığı! 'Sizde o yok...'
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'a operasyon yapılıyor''
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.