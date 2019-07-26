Trabzonspor'dan Sturridge atağı
Trabzonspor son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool forması giyen Daniel Sturridge'i renklerine bağlamak için transfer girişimlerine başladı.
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