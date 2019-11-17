Trabzonspor'dan Sörloth hamlesi!
Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'un bonservisini almak için gelecek sezonu beklememe kararı aldı.
Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'un bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Bordo mavililer sezon başında Crystal Palace'tan 750 bin euro karşılığında iki yıllığına kiralanan Sörloth'un performansından son derece memnun.
İki kulüp arasındaki sözleşmeye göre; Norveçli futbolcu 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'un oynayacağı resmi maçların yüzde 50'sine 11'de başlarsa bordo mavili kulüp 6 milyon euro'ya Sörloth'un bonsersini alabilecek.
Trabzonspor yönetimi golcü futbolcunun performansını göz önünde bulundurarak gelecek sezonu beklememe kararı aldı.
Kısa süre içinde Crystal Palace ile masaya oturmayı planlayan bordo mavililer, Sörloth'un bonservisinde indirim talep edecek. Trabzonspor yönetiminin 23 yaşındaki golcü futbolcunun transferini 4 milyon euro'ya bitirmeyi planladığı belirtildi.
Sörloth geldiği günden itibaren etkili futboluyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan Norveçli futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 8 maçta 2 gol, 1 asist üretti.
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