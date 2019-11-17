Trabzonspor'dan Sörloth hamlesi! - Son dakika Trabzonspor videoları, Trabzonspor haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Trabzonspor'dan Sörloth hamlesi!

Trabzonspor'dan Sörloth hamlesi!

Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'un bonservisini almak için gelecek sezonu beklememe kararı aldı.

Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'un bonservisini almak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Bordo mavililer sezon başında Crystal Palace'tan 750 bin euro karşılığında iki yıllığına kiralanan Sörloth'un performansından son derece memnun.

İki kulüp arasındaki sözleşmeye göre; Norveçli futbolcu 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'un oynayacağı resmi maçların yüzde 50'sine 11'de başlarsa bordo mavili kulüp 6 milyon euro'ya Sörloth'un bonsersini alabilecek.

Trabzonspor yönetimi golcü futbolcunun performansını göz önünde bulundurarak gelecek sezonu beklememe kararı aldı.

Kısa süre içinde Crystal Palace ile masaya oturmayı planlayan bordo mavililer, Sörloth'un bonservisinde indirim talep edecek. Trabzonspor yönetiminin 23 yaşındaki golcü futbolcunun transferini 4 milyon euro'ya bitirmeyi planladığı belirtildi.

Sörloth geldiği günden itibaren etkili futboluyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan Norveçli futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 8 maçta 2 gol, 1 asist üretti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
17 Kasım 2019 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN