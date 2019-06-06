Trabzonspor'dan savunma hamlesi
Trabzonspor, Arjantinli stoper? Gaston ?Campi için kulübü Estudiantes'e teklifte bulundu.
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