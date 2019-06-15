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Trabzonspor'dan Obertan atağı - Video

Trabzonspor, Gabriel Obertan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor... Bordo mavililer, Fransız futbolcunun sözleşmesindeki özel madde gereği bonservis bedeli ödemeyecek.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor...

Kanatlara oyuncu arayan bordo-mavililer, Erzurumspor'un Fransız sağ açığı Gabriel Obertan ile prensipte anlaştı.

30 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde 'takımı küme düşerse serbest kalır' maddesinin yer aldığı ve transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirileceği öğrenildi.

Levski Sofya'dan ara transferde Erzurmspor'a gelen Obertan, Süper Lig'de 10 maçta 827 dakika forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Deneyimli futbolcu, sezonun ilk yarısında Bulgar Ligi'nde 1 gol, 7 asist üretmişti.

Alt kategorilerde 49 kez Fransa Milli Takımı'nda yer alan Obertan'ın ulusal forma ile de 9 golü bulunuyor.

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15 Haziran 2019 , Cumartesi
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