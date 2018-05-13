Trabzonspor'dan müthiş anneler günü paylaşımı
Trabzonspor Kulübü, Anneler Günü için özel bir video hazırladı ve “Terli terli su içmeden, idmanımızı tamamladık. Annelerimize sevgilerimizle...” notuyla paylaştı.
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