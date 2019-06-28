Trabzonspor'dan Mehmet Topal hamlesi | Video haber
Trabzonspor'dan Flaş Mehmet Topal hamlesi! Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Trabzonspor'un transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Trabzonspor'da Mehmet Topal için girişimlere başlandı." ifadelerini kullandı.
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