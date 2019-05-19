Trabzonspor'dan FFP açıklaması
Trabzonspor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı tarafından Avrupa kupalarına katılabilmek için önerilen şartları açıkladı.
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