Trabzonspor'dan ekonomik transferler
Trabzonspor, transfer döneminde kadrosuna kattığı 11 oyuncu için sadece 1 milyon 860 bin Euro bonservis ödedi.
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