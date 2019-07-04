Trabzonspor'dan çifte transfer | Video haber
Trabzonspor ?Werder Bremen'de oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz ve Boşnak futbolcu Nemanja Andusic'i kadrosuna kattı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi
- Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak dahil edilmedi!
- Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki! Fotoğraf internete sızdı...
- Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi
- Ozan Kabak transferi açıklandı! Abdülkadir Ömür sürprizi...
- Trabzonspor - Alanyaspor maçından kareler
- Süper Lig'in 2018-19 şampiyonu yüzde 91 ihtimalle belli oldu!
- Trabzon'da yerel basın öfke kustu! Ümit Öztürk, Galatasaray...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.