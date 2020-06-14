Trabzonspor'dan CAS'a resmi başvuru!
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi başvuruyu yaptı. Konuyla ilgili son gelişmeleri ve detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
Bordo-mavililer, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği 3 avukatla başvuruda bulundu. Trabzonspor Kulübü, cezanın kaldırılması talebinde bulunurken, ayrıca oturumlu görüşme talep etti.
Öte yandan Trabzonspor'un yaptığı başvurunun 28 sayfadan oluştuğu belirtildi.
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