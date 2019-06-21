Trabzonspor'dan Altınordu'ya yanıt
Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'nın transferiyle ilgili Altınordu'nun yaptığı açıklamaya cevap verdi...
"Altınordu Kulübü'nün resmi sitesinde yayınlanan açıklamayı büyük bir hayretle okuduğumuzu belirtmek isteriz. Kendi kulüplerinde yaşanan işleyiş sorunları nedeniyle futbolcularıyla profesyonel sözleşme imzalamaktan imtina edenler, transferler gerçekleştikten sonra talihsiz bir açıklama yaparak, kulübümüze yönelik yakışıksız ifadeler kullanmışlardır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki; genç futbolcuların kulübümüzle sözleşme imzalamasını "sonun başlangıcı" olarak göstermek, ilgili futbolcuların kariyerlerinde yaşayacakları yükselişi "vahim bir tablo" şeklinde yansıtmak kimsenin haddine değildir. Bunun yanında yaşanan süreci "komşunun bahçesinden meyve çalma" ifadesi ile ilişkilendirerek Trabzonspor gibi köklü bir camiaya "leke" bulaştırmaya çalışmanın sporun ahlaki değerleriyle bağdaşmadığı da açık ve nettir.
Son söz olarak; transfer sürecindeki tüm işlemlerin yasal ve ahlaki çerçeveler içinde yapıldığını futbol kamuoyuna bir defa daha hatırlatır; Türkiye Futbol Federasyonu talimatları uyarınca başta Altınordu kulübü olmak üzere iki futbolcumuzun yetişmesine katkıda bulunan tüm kulüplere gerekli "yetiştirme bedelleri"nin ödeneceğini belirtmek isteriz.
Trabzonspor Kulübü
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