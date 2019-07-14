Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz? Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Zargo Toure, Obi Mikel, Caleb Ekuban yer almadı. Hosseini, Fıratcan Üzüm ve Mert Kurt salonda, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
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