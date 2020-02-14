Trabzonspor'da yarı final sevinci
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 5-0 ve 4-1'lik skorlarla geçen Trabzonspor, yarı finale adını yazdırdı ve Fenerbahçe ile eşleşti. Bordo-mavililer, "Bir Kupa Hikayesi" etiketiyle resmi sosyal medya hesabından taraftarları da içeren bir video paylaştı. İşte o görüntüler...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Çarpıcı tespit! ''Vedat Muriç 40 milyon euro''
- Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...
- Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşmasından kareler...
- İmzalar atılıyor! Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti
- Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!
- Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Ekuban beklenirken...
- Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!
- Alexander Sörloth Cristiano Ronaldo’nun takipçisi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.