Trabzonspor'da Uğurcan Çakır formunun zirvesinde
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, sergilediği performansla adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Uğurcan, yüzde 78'lik kurtarış oranıyla 9. sırada yer aldı.
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