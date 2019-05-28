Trabzonspor'da transfer harekatı
Transfer çalışmalarına hız veren ?Trabzonspor'un gündeminde ?Azubuike, Awaziem ve John Ogu var.
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