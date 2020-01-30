Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ilk büyük maçı
Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşısında ilk büyük maçına çıkacak... Bordo-mavililerde hedef, son dönemde üç büyükler karşısında alınan iyi sonuçları sürdürmek...
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