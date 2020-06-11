Trabzonspor'da tek hedef galibiyet
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 27. haftanın açılış maçında Göztepe'ye konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp liderliğini sürdürme hedefinde. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
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