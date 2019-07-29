Trabzonspor''da stoper harekatı
Trabzonspor defanstaki sıkıntıyı çözmek için harekete geçti. Bordo mavililer, kadrosunu bir stoperle daha güçlendirmek istiyor...
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