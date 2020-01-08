Trabzonspor'da stoper arayışı
Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo Guedes'i gündemine aldı. Lider özellikli stoper arayan bordo-mavililer temaslarını sürdürüyor.
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