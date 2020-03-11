Trabzonspor'da Sörloth şoku
Süper Lig'de Trabzonspor ertelenen maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35'inci dakikasında bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Sörloth rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Badou Ndiaye dahil oldu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, sakatlığa dair detayları ve gelişmeleri aktardı.
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