Trabzonspor'da son durum
Trabzonspor bu sezon zaman zaman sakatlıklar nedeniyle zor bir dönem geçirse de şampiyonluk yarışının içinde yer alıyor. İşte bordo-mavili ekibin dev maç öncesi son durumu...
Süper Lig'de geçen sezonu 4. sırada bitiren Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer dönemine hızlı girdi.
Birçok genç oyuncuyla sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, daha sonra önemli yıldızları kadrosuna kattı. Daniel Sturridge, John Obi Mikel, Alexander Sörloth gibi isimleri transfer eden Trabzonspor, savunmaya Ivanildo Fernandes ve Gaston Campi ile takviye yaptı. Caleb Ekuban'ın bonservisini alan bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı'yı Fransa'nın Lille kulübüne sattı.
Trabzonspor'un ligden önce ilk sınavı UEFA Avrupa Ligi'ndeydi. Üçüncü eleme turunda Sparta Prag ile eşleşen Ünal Karaman'ın öğrencileri, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Rövanşta 2-1 galip gelen Trabzonspor, play-off turuna yükseldi.
Bordo-mavililer Süper Lig'e Kasımpaşa deplasmanında 1-1'lik beraberlikle başladı...
4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde rakip Yunanistan ekibi AEK'ydı. Caleb ekuban'ın 3 golüyle deplasmanda 3-1 galip gelen Trabzonspor, rövanşta 2-0 mağlup olmasına rağmen gruplara kaldı...
İki AEK maçının arasında ligde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u Abdülkadir Ömür ve Joao Pereira'nın golleriyle 2-1 yenen bordo-mavili ekip, bir hafta sonra Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kaldı.
Ancak Trabzonspor bu süreçte arka arkaya sakatlıklar yaşamaya başladı... Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban'ın uzun süreli sakatlıkları Ünal Karaman'ın planlarını bozdu.
Bordo-mavili ekip ligin 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken goller Filip Novak ve Sörloth'tan geldi. UEFA Avrupa Ligi grup maçında deplasmanda Getafe'ye 1-0 yenilen bordo-mavililer, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Bu yenilginin ardından ligde 3 maçlık galibiyet serisi geldi. Ünal Karaman'ın öğrencileri Beşiktaş'ı 4-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ve iç sahada gaziantep'i 4-1 mağlup etti. Bu seri, Trabzonspor'u 8. hafta sonunda ligde ikinci sıraya kadar taşıdı. Bordo-mavililer bu maçlarda Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme'nin performansı ile toplam 10 gol attı.
Ancak bu serinin ardından 15 gün içerisinde sıkıntılı bir süreç yaşandı... Ligde Medipol Başakşehir deplasmanında son dakika golüyle beraberlikle ayrılan, evinde Göztepe'ye yenilen bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar mağlubiyetleriyle gruptan çıkma şansını kaybetti.
Ünal Karaman'ın öğrencileri ligde son iki haftada Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını gol yemeden kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürdü.
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasını da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
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