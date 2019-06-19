Trabzonspor'da sıra Ahmet Canbaz'da
Genç yıldız adaylarını kadrosuna katmaya devam eden Trabzonspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet ?Canbaz ile prensipte anlaştı.
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