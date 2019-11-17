Sezon başından beri başarılı bir grafik çizen ancak sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Trabzonspor'da seferberlik ilan edildi.

Çekya Milli Takımı'nda sakatlanan Filip Novak ve Türkiye Ümit Milli Takımı'nda ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Yusuf Sarı'dan sonra Jose Sosa'dan da kötü haber geldi. Ayak bileğinde ikinci derecede yırtık şüphesi meydana gelen Arjantinli oyuncunun, Ankaragücü maçında forma giymesinin zor göründüğü öğrenildi.

Sağlık heyeti yoğun çaba harcayıp, takımın orta sahada bel kemiği olan Sosa'yı bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışacak.

Sosa'nın sakatlığından sonra orta sahada alternatifi azalan Trabzonspor'da, sağlık heyeti iyileşen oyuncuların yetişmesi için çaba harcıyor.

11 aydır forma giyemeyen ancak idmanlara başlayan Onazi'nin Ankaragücü maçında oynaması için sağlık heyeti yoğun çalışıyor. Sturridge ve düz koşulara başlayan Ekuban'ın da bu maça yetiştirilmesi hedefleniyor.