Trabzonspor'da şampiyonluğun anahtarı dış saha maçları
Süper Lig'in 23. haftasında hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, ligde kalan 13 maçın 8'ini deplasmanda oynayacakken 5'ini de iç sahada oynayacak.
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