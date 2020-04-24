Trabzonspor'da rota: Şampiyonluk!
Trabzonspor'da teknik heyet planlarını şampiyonluk üzerine yapıyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir ve ekibi, corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmedi. Teknik heyet, geride kalan 26 haftayı izleyip notlar aldı ve kalan 8 maçtaki rakipler analiz edildi.
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