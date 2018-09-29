Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi sabah antremanında isteksiz görünen Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman tarafından idmandan gönderilmişti.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Trabzonspor, Olcay Şahan'ın kadro dışı bırakıldığı açıkladı.

MENAJERİ KONUŞTU!

Antremandan gönderilme ile ilgili 61saat'e konuşan Olcay Şahan'ın menajeri Osman Şahan "Olcay Türkiye'de hiçbir takımı yarıda bırakmayan bir çocuk. Trabzonspor'u öylesine sevmiş benimsemiş ki koluna Trabzonspor'u temsil eden kaplan dövmesi yaptırdı. Futbolu Trabzon'da bırakmak istiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor."

"FEDA DEDİLER DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ!"

Yaşananların Ünal Karaman dışında geliştiğini ifade eden Osman Şahan "Olcay Şahan'ı benim kadar Trabzonspor taraftarı da tanışmıştır. İsteksiz, hırssız asla değildir. Ne yaparsa yüzde yüz yapar. FEDA dediler düşünmeden kabul etti. İyi giden Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın neden yedeğe çekilmesini anlamak zor. İstatistik olarak bakın sahada gösterdiği performans olarak bakın başarılı olduğu ortada. Bu nedenleri asla Ünal Karaman'a bağlamıyorum ama birileri bir şey yapıyor ortada bir oyun var."