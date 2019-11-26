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Trabzonspor'da Oğuzhan Özyakup sesleri

Trabzonspor'un Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor'un radarında... Son günlerde bordo mavili camiada Oğuzhan Özyakup sesleri daha gür çıkmaya başladı. Orta sahanın merkezine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetiminin ilk planı yabancı bir futbolcuyu kadroya dahil etmek. Buna karşın bordo mavililer bir taraftan da Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u yakından takip ediyor.

Oğuzhan'ı Trabzonspor forması altında görmek isteyen yönetimin, bonservis konusunda ise ödeme yapmayı düşünmediği öğrenildi. Trabzonspor'un 2022 yılına kadar Beşiktaşla sözleşmesi bulunan Oğuzhan'ın bonservis konusunu çözmesi halinde bu transferi gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

27 yaşındaki Oğuzhan Özyakup bu sezon Beşiktaş'ta 12 resmi maçta görev yaptı. 6 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup'un gol ya da asisti bulunmuyor.

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26 Kasım 2019 , Salı
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