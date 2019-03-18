Trabzonspor'da Nwakaeme fırtınası
Trabzonspor'da Nwakaeme son 3 lig maçında 4 gol atarak bordo-mavili ekibi sırtladı... Nijeryalı futbolcu ligde 8 gole ulaştı...
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