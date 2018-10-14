Trabzonspor'da Hosseini farkı
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    Trabzonspor'da Hosseini farkı

    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ?İranlı stoperi Majid Hosseini performansıyla göz doldurdu. Bordo mavili ekip Hosseini'nin forma giydiği 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

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    14 Ekim 2018, Pazar
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