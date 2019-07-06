Trabzonspor'da gündem Gary Cahill
Stoper arayışındaki Trabzonspor gündemine yıldız bir ismi aldı... Chelsea ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki Gary Cahill, menajerler aracılığıyla bordo mavili ekibe önerildi.
Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor için son olarak Gary Cahill ismi gündeme geldi...
Dünyaca ünlü yıldız Obi Mikel'i kadrosuna katan bordo mavililere, menajerler aracılığıyla Chelsea ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Gary Cahill önerildi...
İngiliz oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken, ciddi rakamsal farklılıklar transferdeki en büyük sorun olarak göze çarpıyor..
Geçtiğimiz sezon stoper ikilisinde Rudiger ile David Luiz'i görevlendiren Chelsea menajeri sarrı, Premier Lig'de Cahill'e sadece 2 maçta forma verdi.
Kariyeri boyunca İngiltere dışında bir takımda forma giymeyen Gary Cahill, Premıer Lig'de tam 349 mücadeleye çıktı ve 27 gol atıp 11 asist yaptı.
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