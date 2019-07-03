Trabzonspor'da gündem ayrılık | Video haber
Trabzonspor yönetimi geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Zargo Toure ve Vahid Amiri ile yolları ayırma kararı aldı.
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