Trabzonspor'da golcü arayışı
Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Faslı futbolcu? Rachid Alioui için harekete geçti.
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