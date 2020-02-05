Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de haftasonu oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fırtına'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Sosa da takımdan ayrı çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular koşu yaparken diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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