Trabzonspor'da forma aslanın ağzında
Devre arası transferleriyle birlikte kadrodaki rekabeti artıran Trabzonspor'da oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir'den formayı alabilmek için büyük bir mücadele veriyor.
Trabzonspor'da büyük bir forma rekabeti yaşanıyor...
Altyapı hamlesi ve nokta atışı transferlerle güçlü bir kadro kuran bordo mavililer, ocak ayında yaptığı takviyelerle de her mevkide alternatiflere sahip oldu.
Ndiaye, Guilherme, Bilal, Da Costa ve Messias'ı renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, kadro kalitesini yukarıya çekerken ilk 11 ile yedek kulübesi arasında güçlü bir rekabet oluşturdu.
Trabzonspor'un geniş kadrosunda, kalede Uğurcan, Erce, sağ bekte Pereira, Kamil Ahmet, Serkan Asan, sol bekte Novak, Abdurrahim, stoperde ise Hüseyin, Campi, Hosseini, Da Costa ve Messias bulunuyor.
Orta sahada Sosa, Mikel, Ndiaye, Doğan ve Abdulkadir Parmak'a sahip olan bordo mavili takımın hücum hattında Guilherme, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Sturridge, Bilal, Sörloth ve Ekuban arasında forma mücadelesi yaşanıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Basel - Trabzonspor maçından kareler
- İşte Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler
- Trabzonspor Yusuf Yazıcı'sını buldu! İşte o yıldız...
- Trabzonspor'un yeni yıldızını Sörloth bitiriyor
- Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması
- Trabzonspor'un yeni transferi resmen açıklandı!
- Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!
- Trabzonspor'un yıldızı Sörloth sosyal medyayı salladı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.