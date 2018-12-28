Trabzonspor'da flaş ayrılık
Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya kendilerine kulüp bulmaları istendi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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