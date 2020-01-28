Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. İngiliz yardımcı antrenör Eddie Newton da antrenmanda yer aldı.
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