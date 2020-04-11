Trabzonspor'da corona virüsü tedbirleri
Son dönemde kadro maliyetinde ciddi bir düşüşe giden Trabzonspor Yönetimi, corona virüsü sürecinden daha da güçlü çıkmak için düğmeye bastı.
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