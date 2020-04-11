Trabzonspor'da corona virüsü tedbirleri
Son dönemde kadro maliyetinde ciddi bir düşüşe giden Trabzonspor Yönetimi, corona virüsü sürecinden daha da güçlü çıkmak için düğmeye bastı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'da Alexander Sörloth çılgınlığı! 'Sizde o yok...'
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Trabzonspor'dan gündemi sallayacak transfer! Yeni maestro...
- Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...
- Trabzonspor hasreti bitirmek istiyor! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i
- Trabzonspor - Denizlispor maçından kareler...
- İşte Trabzonspor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri
- Karaman Denizli planını belirledi! Yıldız isim 11'de...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.