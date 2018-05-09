Trabzonspor'da Burak Yılmaz sezonu kapattı – Fotomaç TV
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    Trabzonspor'da Burak Yılmaz sezonu kapattı

    Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz sakatlığının nüksetmesi nedeniyle sezonu kapattı. Sakatlığı bulunan Rodallega ise Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Fotomaç muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.

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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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