Trabzonspor'da Burak Yılmaz sezonu kapattı
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz sakatlığının nüksetmesi nedeniyle sezonu kapattı. Sakatlığı bulunan Rodallega ise Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Fotomaç muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.
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