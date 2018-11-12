Trabzonspor'da Burak Yılmaz konusuyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Selahattin Kınalı bu gelişmeleri A Spor'a yorumladı.

Selahattin Kınalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Burak Yılmaz'ın tribünlerine ve hocasına yaptığı hareketten sonra bordo-mavili formayı giyeceğini kimse düşünmüyordur herhalde. Trabzonspor gelenekleri olan bir kulüp. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor formasıyla işi bitti. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz."