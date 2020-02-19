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Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Bordo-mavililerdeki son karşılaşmaları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas, dar alanda oyun ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde çift kale maç oynandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Daniel Sturridge ile tırnağında sorun olan John Obi Mikel antrenmanda yer almadı. Kasığında sorun olan Majid Hosseini ile Badou Ndiaye ve Anthony Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR, YUSUF VE EKUBAN TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor'da sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Caleb Ekuban da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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19 Şubat 2020 , Çarşamba
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