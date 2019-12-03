Trabzonspor'da alkışlar Sosa'ya - Son dakika Trabzonspor videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Trabzonspor'da alkışlar Sosa'ya

Trabzonspor'da alkışlar Sosa'ya

Trabzonsporlu Jose Sosa, Galatasaray maçındaki performansıyla alkış aldı. Zorlu mücadelede 90 dakika görev yapan Arjantinli yıldız sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Karşılaşma boyunca 85 kez topla buluşan bordo mavili ekibin kaptanı, 59 pasın 47'sinde isabet buldu.

Sosa, Galatasaray maçındaki etkili oyununu Sörloth'un golünde yaptığı asistle taçlandırdı.

Arjantinli futbolcu bordo mavili formayla Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında 2 gol 2 asistlik katkı yaptı.

Jose Sosa, Galatasaray mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un pazar günü Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
03 Aralık 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN