Trabzonspor'da alkışlar Sosa'ya
Trabzonsporlu Jose Sosa, Galatasaray maçındaki performansıyla alkış aldı. Zorlu mücadelede 90 dakika görev yapan Arjantinli yıldız sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Karşılaşma boyunca 85 kez topla buluşan bordo mavili ekibin kaptanı, 59 pasın 47'sinde isabet buldu.
Sosa, Galatasaray maçındaki etkili oyununu Sörloth'un golünde yaptığı asistle taçlandırdı.
Arjantinli futbolcu bordo mavili formayla Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında 2 gol 2 asistlik katkı yaptı.
Jose Sosa, Galatasaray mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un pazar günü Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Milli Takım EURO 2020'de! İşte sosyal medya paylaşımları...
- Ünal Karaman'dan sert sözler: Saygı duysunlar!
- İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!
- Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi
- Usta yorumculardan Gustavo - Melo karşılaştırması
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Trabzonspor'a göz açtırmadılar! İşte o maçlar
- Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.