Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ne zaman forma giyecek? Canlı yayında açıkladı
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Ana Haber programına bağlanarak Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün son durumuna dair bilgileri aktardı. Sel, "Abdülkadir Ömür'ün bu hafta Çaykur Rizespor maçında kulübede olması bekleniyor:" ifadelerini kullandı.
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