Trabzonspor'a İzlanda'lı Stoper
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Ragnar Sigurdsson'un Trabzonspor'a transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Karaman'ın değerlendirmelerinin satır başları şöyle:
Trabzonspor'da büyük olasılıkla Fernandes ile yollar ayrılacak. Bordo-mavililerin ihtiyacı olan bir bölgesi. Trabzonspor'un sadece bu yıl değil geçtiğimiz yıllardan beri en büyük problemi savunma problemi vardı. Hosseini ve Hüseyin ikilisini zorlayan hatta daha iyi olacak isimlere ihtiyaç var.
Ön tarafta Sörloth ve Sturridge'niz olabilir ama bu adamların attığı kadar yememeniz de önemli. Uğurcan çok üst seviye performans sergiliyor. Uğurcan'a bu derece iş düşmesinin nedeni savunmanın aksıyor oluşu. Mutlaka takviyeler gerekiyor.
Fernandes ve Campi Trabzonspor'u taşıyacak kapasitede olmadığını gösterdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Altay - Trabzonspor maçının 11'leri netlik kazandı
- Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth sosyal medyayı salladı!
- İşte lige damga vuran devre arası transferleri!
- Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!
- Trabzonspor'un Getafe maçı 11'i netleşti
- Dünya devi Uğurcan Çakır'a talip oldu!
- Trabzonspor'a Talisca müjdesi! Geliyor...
- Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.