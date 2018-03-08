Trabzonspor'a FIFA'dan şok!

Aldığı başarısız saha sonuçlarının yanı sıra ekonomik sıkıntılarla da boğuşan Trabzonspor'a FIFA'dan transfer yasağı geldi.

Bundan önceki dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Karadeniz ekibi, transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı. FIFA; Bero, Slovakya'nın Trencin kulübü ve Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili kararını verdi. FIFA, Bero'nun transferi için Trencin kulübüne zamanında yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor'un 2018-19 sezonu yaz döneminde transfer yapmamasına karar verdiği yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdi.

Öte yandan, Trabzonspor'un FIFA'nın bu kararını CAS'a taşıyacağı öğrenildi.

Bordo mavili ekip, Matus Bero'yu Slovak ekibi Trencin'den 2016 yılında kadrosuna katmıştı.

AÇIKLAMA GELDİ Trabzonspor, FIFA tarafında verilen transfer yasağını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle: "FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır."