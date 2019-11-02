Trabzonspor'a anlamlı ziyaret
Down Sendromlu sporcuların hayalleri gerçek oldu... Down Sendromlu sporcular Emre Akman ve Oğuz Bulut, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret etti.
İki genç sporcu, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Emre Akman ve Oğuz Bulut, bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır'a koruduğu kaleye penaltı atışı yaptı.
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